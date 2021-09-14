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Политика

76-летнего президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана направили на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Президент Чехии Милош Земан и российский лидер Владимир Путин.
Президент Чехии Милош Земан и российский лидер Владимир Путин.
kremlin.ru

Вместе с президентом в больницу приехала его жена Ивана. По данным издания, госпитализация президента может быть длительной.

76-летний Милош Земан страдает невропатией ног, из-за чего недавно переместился в инвалидное кресло. Также президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у медиков по поводу диабета.

В Центральном военном госпитале в Праге также находится предшественник Земана на посту президента Чехии 80-летний Вацлав Клаус. Его госпитализировали с резким повышением давления.

Ранее на Гаити неизвестные напали на президента в его резиденции. Глава государства Жовенель Моиз и его супруга Мартин Моиз скончались от полученных ран.

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