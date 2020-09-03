83-летний друг Путина заразился коронавирусом

«В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина», — сказал официальный представитель итальянского политика.

Заболевание Берлускони проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции, добавляет РИА Новости.

«В любом случае он продолжит поддерживать кандидатов от „Вперед, Италия“ и других правоцентристских партий на региональных и административных выборах (20−21 сентября), давая ежедневные интервью в газетах, на телевидении и в социальных сетях», — говорится в заявлении партии.

Весной заразился коронавирусной инфекцией еще один друг президента РФ — князь Монако Альбер II. 62-летний князь Монако Альбер II сдал положительный анализ на коронавирус. Информация об этом появилась 19 марта. Тогда же власти сообщили, что его состояние не вызывает обеспокоенности и он продолжает выполнять свои обязанности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус, у него все в порядке.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сардиния , 2003 год. kremlin.ru

Дружеский визит на Алтай

В 2015 году Сильвио Берлускони и Владимир Путин провели дружеский уик-энд в Горном Алтае.

Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти». Об этом ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После приезда президента России и бывшего премьера Италии в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направлении.