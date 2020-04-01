Стало известно о состоянии здоровья друга Путина, заразившегося Covid-19

Монарх «скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками», отмечается в официальном сообщении.
62-летний князь Монако Альбер II сдал положительный анализ на коронавирус. Информация об этом появиласьпоявилась 19 марта, пишет bfm.ru. Тогда же власти сообщили, что его состояние не вызывает обеспокоенности и он продолжает выполнять свои обязанности.
Накануне диагностирован Covid-19 у главврача инфекционной больницы, где был Путин. В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. Центр работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус Covid-19.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после информации о заболевании Covid-19 главврача больницы Дениса Проценко, заверил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус, у него все в порядке.
Друзья
Владимир Путин в 2007 году вместе с князем Монако Альбером II посетил раскопки средневековой уйгурской крепости Пор-Бажын в Туве. Также Альбер IIи Владимир Путин порыбачили по-дружески в республике. Именно с того времени в прессе их стали называть друзьями.
Также Альбер II был на строительстве олимпийских объектов Сочи.