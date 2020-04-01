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Здоровье

Стало известно о состоянии здоровья друга Путина, заразившегося Covid-19

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, говорится в заявлении княжеского дворца. Врачи разрешили ему прекратить соблюдать карантин, сообщает РИА Новости.

Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год.
Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год.
kremlin.ru

Монарх «скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками», отмечается в официальном сообщении.

62-летний князь Монако Альбер II сдал положительный анализ на коронавирус. Информация об этом появиласьпоявилась 19 марта, пишет bfm.ru. Тогда же власти сообщили, что его состояние не вызывает обеспокоенности и он продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне диагностирован Covid-19 у главврача инфекционной больницы, где был Путин. В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. Центр работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус Covid-19.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после информации о заболевании Covid-19 главврача больницы Дениса Проценко, заверил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус, у него все в порядке.

Друзья

Владимир Путин в 2007 году вместе с князем Монако Альбером II посетил раскопки средневековой уйгурской крепости Пор-Бажын в Туве. Также Альбер IIи Владимир Путин порыбачили по-дружески в республике. Именно с того времени в прессе их стали называть друзьями.

Также Альбер II был на строительстве олимпийских объектов Сочи.

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