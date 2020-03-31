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31 марта
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Здоровье

Диагностирован Covid-19 у главврача инфекционной больницы, где был Путин

У главврача больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко диагностирован коронавирус Covid-19.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

Доктор чувствует себя удовлетворительно, он находится в больнице, сообщает «Россия 24».

В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. Центр работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус Covid-19.

Сам Проценко обратился к подписчикам в Facebook, подтвердив выявление у него коронавируса.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко.

Ранее президент РФ Владимир Путин в больнице встречался с главным врачом медучреждения, пишет bfm.ru. Осмотреть новую больницу для пациентов с подозрением на коронавирус президента пригласил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с Путиным в медучреждение приехали минстр министр здравоохранения России Михаил Мурашко, зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после информации о заболевании Covid-19 Дениса Проценко, заверил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус, у него все в порядке.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.
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