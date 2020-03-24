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24 марта
Коронавирус

Путин «во флаге Российской империи» посетил больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

После совещания по мерам борьбы с коронавирусом Путин приехал в больницу в обычной одежде, но затем переоделся в защитный костюм «необычного цвета».

В черной маске, желтом комбинезоне и белых бахилах он прогулялся по больнице. Примечательно, что если разложить по цветам сверху вниз, то получится флаг Российской империи — черный, желтый и белый.

Осмотреть новую больницу для пациентов с подозрением на коронавирус президента пригласил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», — пообещал Собянин Путину.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Один из пациентов рассказал изданию «Подъем» о том, что президент, когда зашел в палату, поздоровался, но руку протягивать не стал.

«Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — рассказал мужчина и отметил желтый медицинский комбинезон.

Вместе с Путиным в медучреждение приехали минстр министр здравоохранения России Михаил Мурашко, зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Был и пресс-секретарь президента Дмирий Песков, однако он переодеваться в желтый костюм не стал, ограничившись желтым галстуком.

«Путин настроен серьезно побороться с коронавирусом: спортивный костюм „SAMBO“ и личный контроль», — отметил «Кремлевский пул РИА».

Напомним, ранее в Госдуме отклонили проправку к Конституции, согласно которой президент становился Верховным правителем России.

Накануне Путин одобрил обнуление президентских сроков, дающее ему право снова стать президентом.

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