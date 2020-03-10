Путин одобрил обнуление президентских сроков, дающее ему право снова стать президентом (обновлено)

Президент России Владимир Путин прокомментировал в ходе выступления Госдуме предложения об изменениях института президентской власти. Он одобрил поправку об обнулении его президентских сроков, однако заявил, что для этого необходимо решение Конституционного суда, сообщает «Дождь».

Владимир Путин приехал в Госдуму и высказал мнение по поводу поправок в Конституцию, которые 10 марта были неожиданно внесены депутатами.

Александр Карелин предложил проголосовать за досрочные выборы. Путин сказал, что в этом нет необходимости — если люди проголосуют за поправки 22 апреля, значит, они доверят работать этой Госдуме, причем с новыми, расширенными полномочиями, которые им дают эти самые поправки.

Затем он прокомментировал две идеи Валентины Терешковой. Во-первых, она предложила снять ограничения на избрание президента. Сегодня там такое ограничение есть: не более двух сроков подряд. Ранее Путин предлагал убрать слово «подряд».

Терешкова решила — не надо никаких ограничений (то есть сколько сроков желает человек, столько можно быть президентом). Она не скрывала, что хотела бы видеть на президентском посту Путина, и утверждала — этого же хочет большинство россиян.

Но сам Путин с этим предложением не согласился.

Вторая ее идея — после принятия поправок к Конституции сделать так, чтобы предыдущие сроки «обнулились».

То есть как только обновленная Конституция вступит в силу — сроки президента считаются с нуля, как будто никто и не был президентом. Эту поправку Путин одобрил, но при условии, что Конституционный суд сочтет, что она не противоречит Основному закону.

20:11

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков, сообщает «Интерфакс». За — 382 депутата. Воздержались 44, передает «Россия24». Против не проголосовал никто.

20:43

Политолог Глеб Павловский прокомментировал «Дождю» обнуление сроков для Путина. Для политолога было неожиданно, что «Путин подыгрывает этой довольно уже смешной игре, которую он сам начал, видимо, с более ограниченными целями».

Он считает, что изначально президент не предполагал обнуления сроков, решения заранее выработано не было. Политолог говорит, что на самом деле сам Путин боится идеи «вечного президента», каждый раз он колеблется, когда речь идет об этом.