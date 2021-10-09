22-летняя дочь Кадырова возглавила минкульт Чечни

Он от лица депутатов и лично от себя поздравил девушку с должностью.

Политик считает, что Кадыровой «удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности».

Сама Айшат также сообщила в Instagram о назначении и поблагодарила всех за поздравления.

«Я благодарна всем, кто верит мне и в меня, и поддерживает. И больше всех я благодарна своим родителям. Для меня новая должность это огромная ответственность. Ответственность не только профессиональная, но прежде всего личная», — написала она и пообещала не подвести.

В 21 год Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни и даже получила от отца медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», добавляет «Сноб».

Вторая дочь Кадырова, Хадижат, возглавляет департамент дошкольного образования Грозного, а двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов — министр по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Ранее глава Чечни не смог сдержать смех, рассказывая президенту России Владимиру Путину о результатах «Единой России» и других партий на выборах в республике.