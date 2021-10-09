9 октября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

22-летняя дочь Кадырова возглавила минкульт Чечни

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры республики, рассказал в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.

Айшат Кадырова с отцом.
Айшат Кадырова с отцом.
instagram.com/ayshatkadyrova

Он от лица депутатов и лично от себя поздравил девушку с должностью.

Политик считает, что Кадыровой «удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности».

Сама Айшат также сообщила в Instagram о назначении и поблагодарила всех за поздравления.

«Я благодарна всем, кто верит мне и в меня, и поддерживает. И больше всех я благодарна своим родителям. Для меня новая должность это огромная ответственность. Ответственность не только профессиональная, но прежде всего личная», — написала она и пообещала не подвести.

В 21 год Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни и даже получила от отца медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», добавляет «Сноб».

Вторая дочь Кадырова, Хадижат, возглавляет департамент дошкольного образования Грозного, а двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов — министр по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Ранее глава Чечни не смог сдержать смех, рассказывая президенту России Владимиру Путину о результатах «Единой России» и других партий на выборах в республике.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость