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Политика

Кадыров со смехом рассказал Путину о результатах партий на выборах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, рассказывая президенту России Владимиру Путину о результатах «Единой России» и других партий на выборах в республике.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Кадыров отчитался о результатах выборов в Госдуму во время онлайн-встречи с президентом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Глава республики отметил, что «Единая Россия» получила 96% голосов.

«КПРФ — 0,75%, а ЛДПР — вообще мизер», — не сдерживая смех рассказал Кадыров.

«Это большой результат, который вместе мы проделали за эти годы работы. Хочу лично вас, Владимир Владимирович, поблагодарить за все, что вы сделали для нас. И все позитивные процессы в регионе стали возможны только вашему личному участию и содействию. Именно поэтому народ большинством голосов поддержал „Единую Россию“. Это доверие избирателей к президенту мы будем оправдывать верным и плодотворным служением народу и государству каждый день», — добавил Кадыров.

Путин отметил, что такие результаты «Единой России» могут показаться нереалистичными, однако такой выбор ясен, поскольку в Чечне партия ведет огромную работу.

Напомним, первое заседание новой Госдумы могут перенести. Предположительно, оно пройдет в день рождения Путина 7 октября.

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