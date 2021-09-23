23 сентября 9°C
﻿
Политика

Первое заседание новой Госдумы переносится и пройдет в день рождения Путина

Первое заседание новой Госдумы может не состояться 29 сентября, как планировалось ранее, пишет «Интерфакс».

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Как рассказал неназванный представитель «Единой России», сейчас «в обсуждениях чаще всего фигурирует дата 7 октября».

Это означает, что сроки «сдвигаются примерно на неделю». По словам источника, «предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу».

Агентство отмечает, что по конституции первое заседание Госдумы должно состояться на 30-й день после избрания, пишет bfm.ru.

Но у президента есть право созвать депутатов раньше.

Накануне пресс-секретарь президента ответил на вопрос о планах Путина на день рождения, пишет «МК». Дмитрий Песков рассказал, что о планах президента Российской Федерации Владимира Путина на день рождения пока неизвестно.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Песков подчеркнул, что до дня рождения главы государства, который наступит через 15 дней, еще далеко, а сейчас у президента «идут рабочие будни».

При этом пресс-секретарь отметил, что обычно Путин действительно так или иначе отмечает день рождения с друзьями и родными.

7 октября Путину исполняется 69 лет.

АКЗС

Между тем алтайский парламент начнет новую пятилетку в день рождения Путина. Сессия нового созыва пройдет 7 октября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость