Первое заседание новой Госдумы переносится и пройдет в день рождения Путина

Первое заседание новой Госдумы может не состояться 29 сентября, как планировалось ранее, пишет « Интерфакс ».

Как рассказал неназванный представитель «Единой России», сейчас «в обсуждениях чаще всего фигурирует дата 7 октября».

Это означает, что сроки «сдвигаются примерно на неделю». По словам источника, «предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу».

Агентство отмечает, что по конституции первое заседание Госдумы должно состояться на 30-й день после избрания, пишет bfm.ru.

Но у президента есть право созвать депутатов раньше.

Накануне пресс-секретарь президента ответил на вопрос о планах Путина на день рождения, пишет «МК». Дмитрий Песков рассказал, что о планах президента Российской Федерации Владимира Путина на день рождения пока неизвестно.

Владимир Путин. kremlin.ru

Песков подчеркнул, что до дня рождения главы государства, который наступит через 15 дней, еще далеко, а сейчас у президента «идут рабочие будни».

При этом пресс-секретарь отметил, что обычно Путин действительно так или иначе отмечает день рождения с друзьями и родными.

7 октября Путину исполняется 69 лет.

АКЗС

Между тем алтайский парламент начнет новую пятилетку в день рождения Путина. Сессия нового созыва пройдет 7 октября.