21 апреля
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Политика

Лидер алтайских эсеров заразительно посмеялся на послании Путина и объяснил почему

Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер региональных эсеров Александр Терентьев весьма бурно отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина во время его послания Федеральному собранию.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Скриншот видео.

Видео с заразительным смехом народного избранника уже активно тиражируется в телеграм-каналах.

После послания Терентьев объяснил, что вызвало такую реакцию.

«Президент коснулся поддержки субъектов, замещению коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счёт внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — цитирует депутата Baza.

Напомним, что российский лидер обратился к парламенту 21 апреля. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя выступление президента, отметил, что озвученные Владимиром Путиным инициативы лягут в основу дальнейших государственных планов и решений.

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