Лидер алтайских эсеров заразительно посмеялся на послании Путина и объяснил почему

Видео с заразительным смехом народного избранника уже активно тиражируется в телеграм-каналах.
После послания Терентьев объяснил, что вызвало такую реакцию.
«Президент коснулся поддержки субъектов, замещению коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счёт внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — цитирует депутата Baza.
Напомним, что российский лидер обратился к парламенту 21 апреля. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя выступление президента, отметил, что озвученные Владимиром Путиным инициативы лягут в основу дальнейших государственных планов и решений.