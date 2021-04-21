Лидер алтайских эсеров заразительно посмеялся на послании Путина и объяснил почему

Видео с заразительным смехом народного избранника уже активно тиражируется в телеграм-каналах.

После послания Терентьев объяснил, что вызвало такую реакцию.

«Президент коснулся поддержки субъектов, замещению коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счёт внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — цитирует депутата Baza.