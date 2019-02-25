Лидер алтайских коммунистов пошла в суд против АКЗС из-за смещения с руководящего поста

Первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова намерена в суде опротестовать решение о смещении ее с поста руководителя фракции в краевом заксобрании и назначении Максима Талдыкина на этот пост. Об этом она сообщила altapress.ru.

Мария Прусакова обратилась в Октябрьский районный суд Барнаула, однако там ее иск отказались принять. Теперь лидер алтайских коммунистов обратилась в краевой суд, чтобы оспорить отказ. В любом случае, говорит Прусакова, она готова преодолеть правовые процедуры, чтобы в судебном порядке решить вопрос.

Что оспаривает Мария Прусакова?

Напомним, еще 14 мая 2018 года пять членов фракции КПРФ в заксобрании проголосовали за снятие Прусаковой с поста главы фракции и назначении на него Максима Талдыкина. Эти события происходили на фоне внутрипартийного конфликта, в результате которого 4 из 8 членов фракции, включая Талдыкина, вообще исключили из партии. Позже еще один депутат Олег Кравченко покинул партию сам.

Мария Прусакова и тогда, и сейчас считает, что решение было незаконным и руководство АКЗС утвердило его неправомерно. На сессиях, говоря о Талдыкине, она называла его «человеком, которого руководство АКЗС считает руководителем фракции».

Андрей Сартаков и Владимир Попов. Олег Богданов , altapress.ru

Прусакова утверждала: решение противоречит положению о фракции, принятому в 2009 году. Да, с тех пор оно не менялось, но это не значит, что документ не действителен.

Юристы АКЗС, разбиравшиеся в вопросе, придерживались другой позиции: фракции считаются созданными со дня их регистрации мандатной комиссией в день проведения первой сессии нового созыва. «По итогам созыва все принятые документы отправляются в архив, и мы начинаем с чистого листа. Никакие правовые акты прошлых созывов не могут автоматически продлеваться без решения фракции», — объяснял Андрей Осипов, глава правового комитета АКЗС.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

Как хотят изменить работу фракций?

Любопытно, что сейчас намерение Прусаковой оспорить свое смещение с должности в суде совпало с внесением поправок в регламент АКЗС — на ближайшей сессии 28 февраля депутаты будут пересматривать нормы, касающиеся как раз работы фракций.

Поправки предусматривают, что каждая фракция должна принимать собственное Положение. В нем должно быть указано:

— полное и краткое наименование фракции;

— ее структура;

— компетенция руководящих органов;

— порядок избрания руководства;

— порядок принятия решений фракции.

Если у какой-либо фракции текущего созыва положение не принято, то она должна утвердить этот документ в течение 60 дней.

Однако, даже если поправки в регламент на февральской сессии утвердят, действовать в отношении прошлогодних решений о смене руководства фракции КПРФ они не будут, подчеркивает Мария Прусакова.