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Политика

Лидер алтайских коммунистов схлестнулась с Жириновским

Первый секретарь регионального отделения КПРФ Мария Прусакова на своей страничке в Instagram ехидно подколола лидера ЛДПР, 75-летнего Владимира Жириновского.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

«Жириновский заявил сегодня в Государственной Думе что люди „они ничего не соображают до 30 лет“. Неудивительно что два самых молодых депутата в Государственной Думе в этом созыве 1995 и 1991 года рождения члены именно фракции ЛДПР», — написала она.

Политический троллинг становится все более острым с приближением выборов в Госдуму и АКЗС. Мария Прусакова планирует свое избрание в нижнюю палату парламента, о чем говорила в интервью altapress.ru. Может быть, именно поэтому уже примеряется к диспутам с Жириновским.

Напомним, лидер ЛДПР предложил считать детским возраст до 30 лет. Свою позицию Жириновский аргументировал очень просто: «Они же до 30 лет ничего не соображают». Заявление Владимира Вольфовича вызвало ироничную дискуссию в политических кругах. Ведь сам Жириновский к 30 годам окончил институт восточных языков при МГУ и институт марксизма-ленинизма.

Да и женился Владимир Вольфович аккурат к 30 годам.

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