Один из лидеров «Единой России» перед приездом в Барнаул агитирует за безопасные выборы

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 22 июля посетит с рабочим визитом Барнаул и Алтайский край. Накануне в своем Instagaram он опубликовал пост с призывом «организовать безопасные выборы».

Вместе с главным врачом ковидной Коммунарки (Московская городская клиническая больница № 40) Денисом Проценко видный единоросс предлагает партиям взять на себя обязательства по организации всего избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных мер.

«Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить — перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников. Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования санитарных властей», — предлагает Андрей Турчак.

Ожидается, что рабочая поездка Турчака в Алтайский край начнется с утреннего совещания в правительстве по вопросам газификации региона. По данным altapress.ru, у Турчака немало вопросов и к низким рейтингам партии в регионе. Он хочет услышать от местного руководства «ЕР» конкретные ответы, как эта ситуация будет исправляться.

Напомним, что выборы уже начались со скандала. Партия «Яблоко» обратилась с заявлением против Центризбиркома России в Верховный Суд РФ. Причина — ограниченный доступ к видеотрансляциям выборов с 17 по 19 сентября.