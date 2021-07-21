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Политика

Первый большой скандал на выборах: партия «Яблоко» обратилась в Верховный Суд

Ограничение доступа избирателей к видеотрансляции выборов в Государственную Думу стало поводом иска партии «Яблоко» в Верховный Суд РФ. Об этом «яблочники» сообщили 20 июля.

Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский.
yavlinsky.ru

14 июля ЦИК принял решение об отказе общедоступных трансляций в Интернете с избирательных участков в дни голосования 17−19 сентября. Видео будет представлено только на специальном портале в личных кабинетах, доступ к которым есть у избиркома, партий и кандидатов. Но граждане России и официальные наблюдатели не смогут увидеть «веселые картинки с урнами».

В ЦИК принятое свое решение пояснили неожиданно, сославшись на нехватку средств. Первый заместитель главы ЦИК Николай Буляев заявил в интервью ТАСС: «У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17 числа с 7 утра и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20 числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах».

Партия «Яблоко» не поверила в дефицит бюджетных средств и обратилась в Верховный Суд с иском к Центризбиркому. Григорий Явлинский и его соратники требуют признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах.

В «Яблоко» уверены — отмена общедоступной трансляции подрывает доверие к прозрачности избирательного процесса.

Остальные партии, в том числе четыре парламентские, пока держат паузу и не комментируют решение ЦИК.

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