Единороссы утвердили своих кандидатов в депутаты АКЗС

Сначала перед участниками выступил губернатор Виктор Томенко, который будет лидером краевого списка. По его словам, за последние несколько лет благодаря работе депутатов от партии «удалось добиться роста показателей в крае по многим социально значимым направлениям».
Затем слово взял депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов. Он возглавляет федеральную тергруппу от двух Алтаев.
«Уже две недели я работаю в крае, конечно, есть ряд проблемных вопросов, но главное, что у региона есть огромный потенциал для развития, который обязательно нужно поддерживать и продвигать на федеральном уровне», — цитирует Шаманова пресс-служба «Единой России».
Как уже сообщалось, в краевую тройку, помимо Томенко, вошел глава алтайских единороссов, спикер АКЗС Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.
Кандидаты
34 человек «Единая Россия» выдвинула по всем одномандатным округам.
№ 1
- Анна Ведлер, координатор движения «Волонтеры-медики».
№ 2
- Наталья Кувшинова, депутат Госдумы.
№ 3
- Петр Боос, гендиректор «Брюкке».
№ 4
- Алексей Кривенко, предприниматель, депутат АКЗС.
№ 5
- Василий Куц, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края.
№ 6
- Владимир Пелеганчук, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
№ 7
- Иван Панов, лидер алтайских профсоюзов.
№ 8
- Василий Мотуз, начальник «Алтайавтодор».
№ 9
- Максим Банных, предприниматель.
№ 10
- Николай Данилин, директор барнаульского ДСУ № 4.
№ 11
- Елена Долженко, главный врач ЦРБ Змеиногорска.
№ 12
- Александр Лазарев, депутат АКЗС.
№ 13
- Артем Сафонов, замдиректора клиники «Добрый доктор».
№ 14
- Константин Ежов, гендиректор АО «Курорт Белокуриха.
№ 15
- Игорь Пляко, предприниматель, депутат АКЗС.
№ 16
- Антон Васильев, директор юридического института АлтГУ.
№ 17
- Александр Траутвейн, аграрий, депутат АКЗС.
№ 18
- Константин Панкратьев, предприниматель.
№ 19
- Юлия Фролова, председатель Первомайского районного собрания депутатов.
№ 20
- Дмитрий Денисов, главный врач поликлиники № 14 Барнаула.
№ 21
- Владимир Устинов, гендиректор АО «Алтай-Пригород».
№ 22
- Александр Рождественский, бывший глава администрации Индустриального района Барнаула.
№ 23
- Евгений Кулешов, предприниматель, депутат БГД.
№ 24
- Дмитрий Абалымов, депутат БГД, гендиректор АО «АМЗ Газэнергомаш».
№ 25
- Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АГТУ, депутат БГД.
№ 26
- Дмитрий Ильиных, депутат БГД.
№ 27
- Сергей Бочаров, ректор АлтГУ.
№ 28
- Ирина Яковенко, победительница конкурса «Главные женщины 2020».
№ 29
- Алексей Круглов, директор ООО «Котельный завод БТС».
№ 30
- Евгений Плахотин, журналист.
№ 31
- Максим Ленский, директор Бийского технологического института.
№ 32
- Татьяна Митяева, заместитель главного врача горбольницы № 2 Рубцовска.
№ 33
- Сергей Черноиванов, глава муниципального унитарного троллейбусного предприятия в Рубцовске.
№ 34
- Алексей Чуканов, начальник автотранспортного цеха АО «Алтайвагон».
Третий этап партийной конференции пройдет в середине августа. На нем представят итоговый вариант предвыборной программы.