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Политика

Стало известно, кто из единороссов возглавит список кандидатов на выборах в АКЗС

Определилась общекраевая тройка кандидатов от «Единой России» на выборах в АКЗС по единому избирательному округу, передает пресс-служба партии.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года.
Анна Зайкова

Тройку возглавит член генерального совета «Единой России», губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также в состав вошли председатель регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко и действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Это решение приняли члены президиума регионального политсовета партии на заседании 29 июня путем тайного голосования.

Президиум утвердил и окончательные списки кандидатов в депутаты АКЗС, сформированные по итогам предварительного голосования.

После согласования в генсовете партии, делегаты второго этапа региональной партийной конференции утвердят их для выдвижения.

Ранее «Единая Россия» официально объявила о своих кандидатах от Алтая на предстоящих выборах Госдумы.

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