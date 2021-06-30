Стало известно, кто из единороссов возглавит список кандидатов на выборах в АКЗС

Определилась общекраевая тройка кандидатов от «Единой России» на выборах в АКЗС по единому избирательному округу, передает пресс-служба партии.

Тройку возглавит член генерального совета «Единой России», губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также в состав вошли председатель регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко и действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Это решение приняли члены президиума регионального политсовета партии на заседании 29 июня путем тайного голосования.

Президиум утвердил и окончательные списки кандидатов в депутаты АКЗС, сформированные по итогам предварительного голосования.

После согласования в генсовете партии, делегаты второго этапа региональной партийной конференции утвердят их для выдвижения.

Ранее «Единая Россия» официально объявила о своих кандидатах от Алтая на предстоящих выборах Госдумы.