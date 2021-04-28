28 апреля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Лидер КПРФ заявил, что партия власти снова будет пудрить мозги избирателям

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-канале, что предвыборные обещания 2016 года партии «Единая Россия» оказались невыполненными, и «та же самая партия вновь пойдет на выборы и опять будет пудрить мозги избирателям», пишет «Росбалт».

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
kremlin.ru

Зюганов напомнил — «в 2016-м году „Единая Россия“ обещала нашим согражданам, в частности, следующее: справедливый суд, свободное развитие предпринимательства, эффективность и прозрачность госзакупок, экономику роста и благосостояния, крепкий бюджет, низкую инфляцию, устойчивый рубль, надежные банки, справедливые налоги, поддержку малого и среднего бизнеса, сбережение и приумножение народа, развитие науки, „медицину для всех“, „доступное жилье для всех“, обеспечение продовольственного суверенитета страны…».

«И что из всего этого выполнено? Сделали все наоборот! Это, на мой взгляд, как раз то, чего призывал не делать президент — давать „невыполнимые обещания“», — возмутился Зюганов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти до сих пор не могут «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, которые давались на выборах еще в 90-х годах. Российский лидер предупредил политиков о необходимости избегать популизма.

Путин заявил, что невыполнимые обещания порождают недоверие ко всей политической системе страны.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

Трансляция выступления главы государства доступна в аккаунте телеканала RT в YouTube.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость