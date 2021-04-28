Лидер КПРФ заявил, что партия власти снова будет пудрить мозги избирателям

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-канале, что предвыборные обещания 2016 года партии «Единая Россия» оказались невыполненными, и «та же самая партия вновь пойдет на выборы и опять будет пудрить мозги избирателям», пишет «Росбалт».

Зюганов напомнил — «в 2016-м году „Единая Россия“ обещала нашим согражданам, в частности, следующее: справедливый суд, свободное развитие предпринимательства, эффективность и прозрачность госзакупок, экономику роста и благосостояния, крепкий бюджет, низкую инфляцию, устойчивый рубль, надежные банки, справедливые налоги, поддержку малого и среднего бизнеса, сбережение и приумножение народа, развитие науки, „медицину для всех“, „доступное жилье для всех“, обеспечение продовольственного суверенитета страны…».

«И что из всего этого выполнено? Сделали все наоборот! Это, на мой взгляд, как раз то, чего призывал не делать президент — давать „невыполнимые обещания“», — возмутился Зюганов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти до сих пор не могут «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, которые давались на выборах еще в 90-х годах. Российский лидер предупредил политиков о необходимости избегать популизма.

Путин заявил, что невыполнимые обещания порождают недоверие ко всей политической системе страны.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

Трансляция выступления главы государства доступна в аккаунте телеканала RT в YouTube.