27 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин вспомнил лихие 90-е и порассуждал о честности по отношению к людям

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей и вспомнил 1990-е годы. Российский лидер предупредил политиков о необходимости избегать популизма.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

«Мы забываем практику прошлых лет и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем разобраться с некоторыми вопросами», — сказал он.

Путин, что невыполнимые обещания порождают недоверие ко всей политической системе страны.

«Пожалуйста, не впадайте в ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными», — призвал глава государства, говоря о предвыборной кампании в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

Трансляция выступления главы государства доступна в аккаунте телеканала RT в YouTube.

Генная демократия

Ранее спикер Госдумы рассказал о «гене демократии» в России.

«В России есть свой „ген демократии“ и все условия для честных выборов, полностью отражающих волю избирателей», — заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул — демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице».

По его словам, демократия выражается в свободе влияния на решения органов власти, участия в выборах и выражения своего мнения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость