Путин вспомнил лихие 90-е и порассуждал о честности по отношению к людям

«Мы забываем практику прошлых лет и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем разобраться с некоторыми вопросами», — сказал он.
Путин, что невыполнимые обещания порождают недоверие ко всей политической системе страны.
«Пожалуйста, не впадайте в ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными», — призвал глава государства, говоря о предвыборной кампании в Госдуму.
Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.
Трансляция выступления главы государства доступна в аккаунте телеканала RT в YouTube.
Генная демократия
Ранее спикер Госдумы рассказал о «гене демократии» в России.
«В России есть свой „ген демократии“ и все условия для честных выборов, полностью отражающих волю избирателей», — заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул — демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице».
По его словам, демократия выражается в свободе влияния на решения органов власти, участия в выборах и выражения своего мнения.