Спикер Госдумы рассказал о «гене демократии» в России

В России есть свой «ген демократии» и все условия для честных выборов, полностью отражающих волю избирателей, заявил в своем Telegram -канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Западным „доброжелателям“ покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно», — указал глава Госдумы.

И добавил, что Москва никому не даст этого сделать.

Володин подчеркнул — демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице».

По его словам, демократия выражается в свободе влияния на решения органов власти, участия в выборах и выражения своего мнения, пишет Lenta.ru.

Особенностью российской политической системы является то, что в ее парламенте не две партии, как, например в США, а четыре, отметил спикер Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил составить и огласить списки депутатов, у которых работают помощники на общественных началах с иностранным гражданством.