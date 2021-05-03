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Политика

Лидер ЛДПР потребовал арестовать Зюганова и Миронова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова, заявил он в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова „коммунизм“ и „социализм“», — призвал Жириновский.

По словам политика, такие меры призваны показать левым партиям, что «мы еще жестче, чем они».

Ранее лидер ЛДПР призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Зюганова в список антигосударственных объединений, пишет Lenta.ru. По мнению политика, в список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть».

Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Согласно тексту документа награды политик удостоен за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.

По данным ТАСС, ранее Жириновский уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней — в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно. Таким образом теперь он является полным кавалером данной награды.

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