Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращение Крыма

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Ictv.
Однако комментируя обещание действующего президента Украины Петра Порошенко «вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов», Зеленский отметил, что не представляет, как это можно осуществить.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидером избирательной гонки является Зеленский, на втором месте Порошенко, далее следует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.