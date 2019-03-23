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Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращение Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, как вернуть Крым в случае победы на выборах. Он предположил, что полуостров вернется в состав Украины после смены власти в России, пишут «Известия».

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
www.facebook.com/ze2019official

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Ictv.

Однако комментируя обещание действующего президента Украины Петра Порошенко «вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов», Зеленский отметил, что не представляет, как это можно осуществить.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, лидером избирательной гонки является Зеленский, на втором месте Порошенко, далее следует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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