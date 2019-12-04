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Политика

Лидера алтайских коммунистов незаконно лишили поста главы фракции в АКЗС. Так решил суд

Суд признал незаконным смену руководителя фракции КПРФ в АКЗС, сообщила в Facebook первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. «Что и требовалось доказать!», — написала она.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования Прусаковой и признал недействительным собрание фракции КПРФ от 14 мая 2018 года, когда ее отстранили от должности руководителя и назначили на этот пост Максима Талдыкина.

«Нелегитимность собрания была очевидна сразу и заявлена руководству АКЗС. Однако, председатель Заксобрания Романенко А.А., руководитель партийного отделения „Единая Россия“, проигнорировал аргументы не принимавших участия в голосовании депутатов фракции и утвердил решение о назначении нового руководителя, который, как решил сегодня суд, осуществлял эти функции незаконно на протяжении почти года», — уверена Мария Прусакова.

Как уже писал altapress.ru, в кресло главы фракции она вернулась еще в мае 2019 года. Депутаты фракции повторно избрали Прусакову своим предводителем.

«За» проголосовали 5 депутатов, включая тех, кто год назад смещал ее с поста, например, Максим Талдыкин и Владимир Попов.

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