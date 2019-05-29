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Политика

Мария Прусакова через год с триумфом вернулась в кресло главы фракции в краевом парламенте

Внутренняя оппозиция во фракции КПРФ в краевом парламенте, год назад сместившая с поста руководителя Мария Прусакову, не справилась с полученной властью. 29 мая депутаты фракции повторно избрали Прусакову своим предводителем.

Мария Прусакова во фракции.
Мария Прусакова во фракции.
Страничка М. Прусаковой в Facebook.

За кандидатуру Марии Прусаковой проголосовали 5 депутатов, включая тех, кто год назад смещал ее с поста, например, Максим Талдыкин и Владимир Попов.

Напомним, год назад те же члены фракции, которые не смогли сработаться с Прусаковой, проголосовали за ее отстранение от должности руководителя и назначении на этот пост Максима Талдыкина. Аппарат АКЗС поддержал это решение. В ответ Талдыкина и поддержавших его Юрия Астанчика и Андрея Сартакова исключили из партии. Попова лишили членства еще раньше.

Однако в результате всех этих внутренних конфронтаций фракция КПРФ была парализована. Талдыкин в марте заявил, что складывает с себя полномочия. А подхватывать «красный флаг» никто из его коллег не захотел.

Сама же Прусакова собиралась через суд восстанавливать свое право на то, чтобы возглавлять фракцию. Однако разбирательств не потребовалось: ее внутренние оппоненты сами сдали ей пост без боя.

Теперь заместителями Прусаковой во фракции будут верные ей Вероника Лапина и Вячеслав Початов. Кроме того, коммунисты собираются принять новое положение о фракции, где определить правила утверждения руководителя, чтобы избегать подобных кризисов в будущем.

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