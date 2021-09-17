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Политика

Лист застрял! В Новоалтайске с помощью линейки сломали КОИБ

На избирательном участке № 430 в Новоалтайске сломался комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По данным «Алтайских крайностей», в него линейкой пытались пропихнуть бюллетень.

Сломанный КОИБ.
Сломанный КОИБ.
https://t.me/altaikrai

Теперь считать бюллетени придется вручную. На электронной урне горит надпись: «Лист застрял!».

«А вот так выглядит этот 430 участок, где сломали КОИБ. То есть сами урны на камерах практически не видны, что с ними происходит непонятно. Одна надежда — что в этом УИКе работают честные и добросовестные члены комиссии», — пишет источник.

Участок в Новоалтайске, где сломался КОИБ.
Участок в Новоалтайске, где сломался КОИБ.
t.me/altaikrai

Ранее altapress.ru уже писал о поступающих сообщениях о пропавших с кабинок шторках и подозрениях некоторых членов УИК о подвозе избирателей.

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