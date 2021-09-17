Лист застрял! В Новоалтайске с помощью линейки сломали КОИБ

Теперь считать бюллетени придется вручную. На электронной урне горит надпись: «Лист застрял!».

«А вот так выглядит этот 430 участок, где сломали КОИБ. То есть сами урны на камерах практически не видны, что с ними происходит непонятно. Одна надежда — что в этом УИКе работают честные и добросовестные члены комиссии», — пишет источник.