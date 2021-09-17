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Политика

Подвоз, путаница с ящиками и пропавшие шторки: в Алтайском крае сообщают о нарушениях на выборах

О первых нарушениях на выборах в Алтайском крае начали сообщать кандидаты и члены УИК. Официального подтверждения от избирательной комиссии ни по одному эпизоду пока нет.

Кабинки без шторок.
Кабинки без шторок.
altai.spravedlivo.ru

Как пишет в Telegram-канале Александр Молотов, в Барнаульском юридическом институте всех курсантов, порядка 800 человек, обязали голосовать именно 17 сентября, а чтобы не привлекать внимание, развели на разное время в течение дня и запретили приходить в форме.

Якобы подвоз избирателей заметила Людмила Суслова на участке № 174 в Ленинском районе Барнаула и на участке № 216 Октябрьского района.

Подано заявление в УИК с копиями в ТИК района и прокурору Алтайского края.

На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий обнаружил два нарушения: списки избирателей не пронумерованы и не заверены, а бюллетени для голосования не пересчитывались в присутствии членов комиссии и выданы им без росписи.

Также с мест сообщают, что в Красногорском районе с утра обнаружился уже заполненный до верху ящик для выездного голосования, несмотря на то, что самого выездного голосования пока не было.

«Как пояснил председатель УИК, связано это с тем, что комиссия якобы спутала стационарные ящики для голосования с переносными», — говорится в сообщении.

На избирательном участке № 220 в Октябрьском районе Барнаула из кабинок исчезли шторки, хотя они должны там быть, чтобы исключалась возможность нарушения тайны голосования. Об этом сообщили в СР, добавив, что направили жалобу.

Выборы стартовали 17 сентября в 8:00. Проголосовать можно в любой день до 20:00 19 сентября.

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