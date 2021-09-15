Алтайский центр наблюдения за выборами открыли в здании «Союза армян»

Круглосуточный общественный контроль за голосованием в Алтайском крае будут вести в центре наблюдения за выборами, сообщает региональное правительство.

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В это время круглосуточно будет работать центр общественного наблюдения за выборами.

«Местом дислокации центра стало помещение общественной организации „Союз армян Алтайского края“. В нем смонтировали стену из видеомониторов и установили компьютеры. В режиме реального времени возможно подключиться к любому из избирательных участков, оборудованных видеокамерами. При необходимости можно вернуться к любому фрагменту записи. Перемотка предусмотрена, чтобы решать спорные ситуации», — рассказали в правительстве.

Наблюдать за участками из центра будут члены регионального общественного штаба и эксперты.

В центре также будут обрабатывать информацию и обсуждать вопросы, возникшие на избирательных участках.

«При наличии сертификата о вакцинации и свежего ПЦР-теста не откажут в возможности посмотреть на процесс и другим гражданам», — подчеркнули власти.

Ранее altapress.ru рассказал, что думают об осенних выборах жители Алтайского края.