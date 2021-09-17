В Алтайском крае стартовали трехдневные выборы

17 сентября в России начался первый день голосования. В 8:00 в Алтайском крае открылись более 1,7 тыс. избирательных участков.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Жители края выбирают депутатов Госдумы и восьмого созыва АКЗС. В некоторых районах проходят выборы еще и местных депутатов, а барнаульцам предлагают заодно проголосовать за лучшее место для установки стелы «Город трудовой доблести».

Голосование будет идти три дня, 17−19 сентября.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

С 13 по 16 сентября жители девяти районов уже смогли реализовать свое избирательное право досрочно. Это труднодоступные села в Баевском, Ельцовском, Зональном, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Поспелихинском, Тальменском и Чарышском районах.

Всего в регионе, по последним данным, насчитывается 1 792 470 избирателей, для которых изготовили 50 тонн бюллетеней.