В избиркомы Алтайского края привезли 50 тонн бюллетеней

Алтайский полиграфический комбинат передал бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы и АКЗС в избирательные комиссии. Об этом сообщила пресс-служба краевого избиркома.

Бюллетени готовили почти месяц, контролируя каждый этап работы.

Общий тираж составил немногим более 7 млн штук общим весом порядка 50 тонн.

Напомним, что избиратели получат два бюллетеня на выборах депутатов Госдумы — для голосования по федеральному избирательному округу в отношении списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и для голосования по одномандатному избирательному округу.

Еще два бюллетеня выдадут для голосования на выборах депутатов АКЗС — также по списку и одномандатному округу.

Выборы будут идти с 17 по 19 сентября.

Ранее altapress.ru рассказывал, что нового будет на выборах и как избирателю узнать, за кого и где голосовать.