Что нового будет на выборах и как избирателю Алтайского края узнать, за кого и где голосовать

1 Как узнать , какие выборы проходят по моему округу?

Избиратели Алтайского края могут проголосовать на выборах, во-первых, депутатов Госдумы и, во-вторых, депутатов регионального парламента — Алтайского краевого законодательного собрания.

Однако на части территорий выбирают еще и местных депутатов. К примеру, избирателям Камня-на-Оби предстоит проголосовать за своего депутата в Каменский городской совет и Каменское районное собрание. В общем, не запутайтесь в бюллетенях.

При голосовании по Госдуме и АКЗС вы получите по два бюллетеня (то есть всего четыре). В одном будет список фамилий конкретных кандидатов, в другом — списки партий. Впрочем, это как обычно. Для этих выборов в Алтайском крае уже напечатали около 7 млн бюллетеней.