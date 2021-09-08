Что нового будет на выборах и как избирателю Алтайского края узнать, за кого и где голосовать

Избиратели Алтайского края могут проголосовать на выборах, во-первых, депутатов Госдумы и, во-вторых, депутатов регионального парламента — Алтайского краевого законодательного собрания.
Однако на части территорий выбирают еще и местных депутатов. К примеру, избирателям Камня-на-Оби предстоит проголосовать за своего депутата в Каменский городской совет и Каменское районное собрание. В общем, не запутайтесь в бюллетенях.
При голосовании по Госдуме и АКЗС вы получите по два бюллетеня (то есть всего четыре). В одном будет список фамилий конкретных кандидатов, в другом — списки партий. Впрочем, это как обычно. Для этих выборов в Алтайском крае уже напечатали около 7 млн бюллетеней.
Узнать, какие кандидаты в депутаты идут по вашему округу, поможет всемогущий интернет. Есть два варианта: госуслуги или сайт крайизбиркома. В госуслугах информация о выборах выделена красным — не пропустите.
На сайте избиркома щелкните на «Цифровой сервис» — вы найдете эту опцию в верхней части сайта. Открыв страничку, выберите «Информацию о кандидатах и избирательных объединениях.
А дальше все просто. Вписываете в пустую строчку свой адрес и щелкаете на «найти». Перед вами откроется список кандидатов или избирательных объединений.
Позиции в списках кандидатов или избирательных объединений кликабельные. Щелкнув фамилию или партию, вы и получите короткие сведения о кандидате или о том, кто входит в партсписок. Хотите узнать другие подробности о кандидате? Яндекс или Гугл вам в помощь.
А вот когда придете голосовать, обратите внимание на то, что написано в бюллетене.
Кстати, сегодня в бюллетень вписывается не только информация о судимости кандидата, но и о признании его иностранным агентом или даже лицом, который с иноагентом аффилирован. Если партия где-то в России выдвинула иноагента, это тоже будет указано в бюллетене для алтайского избирателя.
В 2021 году проголосовать можно будет с пятницы по воскресенье: 17, 18 и 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Однако часть избирателей смогут выразить свою волю раньше. Так в 26 труднодоступных населенных пунктах на территории 9 районов пройдет досрочное голосование. Это Баевский, Ельцовский, Зональный, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Тальменский и Чарышский районы.
Здесь процедура начнется 13−14 сентября (точная дата определена графиком) и завершится 16 сентября.
Избиратель голосует по месту жительства — согласно отметке в паспорте. Но если в дни выборов будете находиться в другом месте, вы тоже сможете проголосовать. Для этого надо подать заявление. Как и когда его подать?
До 13 сентября — лично в любую территориальную избирательную комиссию или в МФЦ. Или же через портал госуслуг — в рубрике «мои выборы» есть опция «выбрать другой участок».
С 8 по 13 сентября — заявление надо подать лично в любую участковую избирательную комиссию — это туда, где вы обычно голосуете. 8 сентября участковые комиссии начали работать.
Заявление заполняется вручную на бланке или заполняется в территориальной или участковой избирательной комиссии на компьютере. При подаче заявления не забудьте взять паспорт.
Если вы по уважительной причине не можете принести заявление лично и у вас нет личного кабинета на госуслугах, надо устно или письменно подать заявление в теризбирком или участковую комиссию — к вам должны приехать не позднее 13 сентября.
Жители Алтайского края пока не могут участвовать в электронном голосовании, хотя наш регион и участвовал в тестировании этой технологии. Чтобы выразить свою волю на выборах, надо прийти на участок лично.
Впрочем, если вы не здоровы, сидите на самоизоляции, ухаживаете за больным человеком (словом, по уважительной причине), вы можете попросить, чтобы к вам приехали для голосования вне помещения — на дому.
Для этого можно обратиться письменно или устно в участковую комиссию с 9 сентября до 14:00 19 сентября. При этом можно воспользоваться порталом госуслуг: заявление о голосовании вне помещения через госуслуги вы вправе подать с 9 по 14 сентября.
Здесь два варианта.
1. Вы уехали, но находитесь в пределах своего округа. Например, житель Барнаула отдыхает в Белокурихе, входящей в этот же барнаульский округ № 39. Вы получите два бюллетеня на выборах в Госдуму: по одномандатным округам (то есть за конкретного кандидата) и по спискам партий.
2. Вы уехали и находитесь за пределами своего избирательного округа. Например, отдыхаете в Севастополе. Вы получите только один бюллетень — для голосования за партии (это называется «голосование по федеральным избирательным округам»).
Скорее всего, да. К примеру, у избирателей Рубцовского округа (округ № 40) в бюллетене будет ручкой вычеркнут Владимир Попов, который написал заявление об отказе от участия в выборах по собственному желанию. Крайизбирком уже аннулировал его регистрацию.
Однако к моменту поступления заявления Попова все бюллетени уже напечатали — всего 491 600 штук. В каждом бюллетене Попов должен быть вычеркнут. Это делается ручкой и, как правило, по линеечке. Вычеркивание делается прямыми сплошными линиями по всем строкам, в том числе через середину квадрата (в нем мы ставим значок).
На муниципальном уровне с гонки выбыло 17 кандидатов по личным заявлениям.
Да, были. Барнаулец Виктор Рау был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от «Яблока». Однако другой кандидат по этому же округу подал иск от отказе в регистрации Рау. Он мотивировал его тем, что Рау «является активным сторонником» движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Краевой суд снял кандидата с выборов.
Кроме того, краевой суд рассматривает заявление окризбиркома об отмене регистрации кандидата в АКЗС Андрея Секрета. Но по другой причине: он владеет иностранным активом.
По данным агентства «Банкфакс», у него есть депозитарные расписки компании Mail.ru. Компания является российской, но эмитент ценных бумаг — иностранный банк, о чем кандидат не знал. Между тем, кандидатам на выборные должности запрещено владеть иностранными активами. Решение по этому иску еще не принято.
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