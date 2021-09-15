Потерял штаны, плюнул в депутата. Самые забавные и скандальные выходки Владимира Жириновского

В эфире программы «Один на один» от 18 июня 1995 года молодой Жириновский выплеснул сок в бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Темой их обсуждения была поездка главного ЛДПР-овца в захваченный чеченскими террористами Буденовск.
Немцов предложил вести переговоры со злоумышленниками. Жириновский, наоборот, настаивал на силовом решении вопроса.
Массовая драка с главой либерал-демократической партии произошла в 2005 году в Госдуме. В ней «дружно» поучаствовали примерно 20 депутатов. Причиной потасовки стал конфликт между Жириновским и тогдашним членом партии «Родина» Андреем Савельевым, в которого лидер ЛДПР смачно плюнул.
Травмы участники драки, кстати, тоже получили «дружно», вместе. Лидер «ЛДПР» ушел домой с травмой пальца, а ее оппонент потерпел носовое кровотечение.
Владимир Жириновский 17 раз посетил программу «К барьеру!» В 2008-м в одной из передач, тема которой — «Власти мало?», он выступал против депутата Бориса Надеждина.
В схватке пылкий политик изъявил желание «набить морду» Надеждину и потребовал «выкинуть» его из зала. Однако охране удалось утихомирить конфликт.
В еще одном выпуске «К барьеру!» идейный вдохновитель «ЛДПР» спорил с депутатом «Яблока» Сергеем Иваненко.
Когда страсти окончательно накалились, Жириновский обозвал оппонентского секунданта трусом. «Трусом» оказался генерал-майор Антон Горецкий. Он ринулся на лидера «ЛДПР» с кулаками после фразы: «Такие трусливые генералы проиграли войну в Афганистане».
В полном «объеме» драка не состоялась. Ее участников разнял Соловьев.
В 2012-м на теледебатах Жириновский схлестнулся с поп-королевой Аллой Пугачевой. Политик заявил о продажности российских артистов и их якобы «низкой социальной ответственности».
Алла Борисовна ответила прямо: «Я думала, что вы кружевник, политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих».
В 2014 году на пресс-подходе Жириновского беременная журналистка поинтересовалась у него: «Стоит ли России вводить санкции в ответ на запрет въезжать в Украину?»
Политик в ответ возмутился: оскорбил женщину, приказал изнасиловать ее, ополчился на заступившихся за журналистку коллег.
Выяснилось, что лидер «ЛДПР» находился под воздействием препарата «Циркадин», выписанного ему врачом поликлиники Управления делами президента. Отметим, что среди побочных эффектов медикамента — раздражительность, утомляемость, бессонница, головокружение, нарушение сна, психосоматическая гиперактивность и агрессия.
За свое поведение Жириновский принес извинения в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Как выяснилось на теледебатах в 2018-м, не только Жириновский умеет обливаться. На этот раз он и сам получил освежающую порцию воды от Ксении Собчак. Она окатила колкого собеседника из стакана за слова: «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. „Дом-2“ — это там разврат. Пусть заткнется».
Казалось бы, за выходки и конфликты можно было лишиться совести. Но на сентябрьских теледебатах 2021-го политик потерял штаны. Они предательски сползли на середину бедер в самый неподходящий момент — когда Владимир Жириновский нарек президента Владимира Путина «коммунистом». Но глава «ЛДПР» не растерялся и, не моргнув глазом, натянул съехавшую одежду обратно.