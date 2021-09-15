Потерял штаны, плюнул в депутата. Самые забавные и скандальные выходки Владимира Жириновского

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«Партия на партию»

Массовая драка с главой либерал-демократической партии произошла в 2005 году в Госдуме. В ней «дружно» поучаствовали примерно 20 депутатов. Причиной потасовки стал конфликт между Жириновским и тогдашним членом партии «Родина» Андреем Савельевым, в которого лидер ЛДПР смачно плюнул.

Травмы участники драки, кстати, тоже получили «дружно», вместе. Лидер «ЛДПР» ушел домой с травмой пальца, а ее оппонент потерпел носовое кровотечение.