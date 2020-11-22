«Лицемеры! Смешно!». В соцсетях обсуждают одиночный пикет у мэрии Бийска

21 ноября мужчина в накидке с символикой «Справедливой России» вышел на одиночный пикет к мэрии Бийска. В сообществе Инцидент Бийск обсуждают, правда ли городу так нужны прямые выборы мэра.

Мужчина вышел к зданию администрации с плакатом «Бийск за возврат прямых выборов мэра». В соцсетях жители Бийска рассказывают, что встречали в городе и других людей с такими плакатами.

В соцсетях акцию поддержали «лайками» — под публикацией о пикете «отметились» более сотни человек. Однако в то же время многие высказались по этому поводу негативно.

«Справедливая Россия сама же и отменила выборы в городе вместе с единой Россией. А теперь в преддверии новых выборов решили пропиариться. Лицемеры! Смешно!».

«Какой смысл тратить лишние деньги на ещё одни выборы, если на местных выборах явка меньше 20 процентов и итог будет тот же самый. Лучше на эти деньги ещё одну дорогу закатать».

«Новый мэр? Где гарантии работы нового мэра? Каждый новый чиновник много чего обещает, а по факту ноль. Я вижу работу действующего, как и весь город. И менять его на что-то многообещающее (но балаболящее), большинство не захочет», — пишут комментаторы.

Пост мэра в Бийске занимает Александр Студеникин. 22 декабря 2017 года депутаты гордумы выбрали его из восьми претендентов.

Напомним, недавно Студеникин заболел коронавирусом во второй раз. Его тест показал положительный результат. Глава города ушел на самоизоляцию. Его состояние здоровья удовлетворительное.