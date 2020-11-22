Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«Лицемеры! Смешно!». В соцсетях обсуждают одиночный пикет у мэрии Бийска

21 ноября мужчина в накидке с символикой «Справедливой России» вышел на одиночный пикет к мэрии Бийска. В сообществе Инцидент Бийск обсуждают, правда ли городу так нужны прямые выборы мэра.

Одиночный пикет в Бийске.
Одиночный пикет в Бийске.
https://vk.com/incident_22

Мужчина вышел к зданию администрации с плакатом «Бийск за возврат прямых выборов мэра». В соцсетях жители Бийска рассказывают, что встречали в городе и других людей с такими плакатами.

В соцсетях акцию поддержали «лайками» — под публикацией о пикете «отметились» более сотни человек. Однако в то же время многие высказались по этому поводу негативно.

«Справедливая Россия сама же и отменила выборы в городе вместе с единой Россией. А теперь в преддверии новых выборов решили пропиариться. Лицемеры! Смешно!».

«Какой смысл тратить лишние деньги на ещё одни выборы, если на местных выборах явка меньше 20 процентов и итог будет тот же самый. Лучше на эти деньги ещё одну дорогу закатать».

«Новый мэр? Где гарантии работы нового мэра? Каждый новый чиновник много чего обещает, а по факту ноль. Я вижу работу действующего, как и весь город. И менять его на что-то многообещающее (но балаболящее), большинство не захочет», — пишут комментаторы.

Пост мэра в Бийске занимает Александр Студеникин. 22 декабря 2017 года депутаты гордумы выбрали его из восьми претендентов.

Напомним, недавно Студеникин заболел коронавирусом во второй раз. Его тест показал положительный результат. Глава города ушел на самоизоляцию. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость