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Жизнь

СМИ: алтайский мэр повторно заболел коронавирусом

Глава Бийска Александр Студеникин снова заболел коронавирусом. Его тест показал положительный результат, сообщил «Бийский рабочий». Официально эту информацию пока не подтвердили.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск.
Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск.
Дарья Зыкова

Студеникин собирался в рабочую командировку в Москву, перед этим сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, стало известно бийским журналистами.

В мэрии обещали в ближайшее время сообщить о состоянии здоровья главы города.

Ранее бийский мэр уже болел коронавирусом. Об этом стало известно 5 октября. Спустя две недели самоизоляции он вернулся к работе и практически сразу вошел в активный рабочий ритм — отправился копать газон на одной из улиц наукограда.

Ранее эксперт рассказала, как протекает повторное заражение коронавирусом.

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