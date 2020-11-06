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Здоровье

Эксперт рассказала, как протекает повторное заражение коронавирусом

Антитела после перенесенного COVID-19 сохраняются ненадолго — в среднем на три месяца, рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы (ЦКБ) Екатерина Трифонова, пишут «Известия» .

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

По словам эксперта, во второй раз болезнь протекает почти так же, как и в первый.

«Не намного отличалось <течение болезни>, но нельзя сказать, что более агрессивно или легче», — описала она особенности состояния при повторном инфицировании.

Врач не уточнила, заражались ли переболевшие тем же штаммом, — таких исследований в ЦКБ не проводят.

Не было и случаев одновременного заражения ОРВИ или гриппом и коронавирусом, пишет Lenta.ru.

Чтобы не допустить двойной инфекции, по словам Трифоновой, поступающим пациентам проводят тесты и на сезонные заболевания.

Ранее вирусолог рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом. Людям, перенесшим болезнь, нужно помнить, что полученной защиты может быть недостаточно, поэтому не стоит забывать о простых мерах предосторожности.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что предположить вероятность повторного заражения можно в зависимости от иммунного ответа во время болезни.

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