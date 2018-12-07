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8 декабря
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Политика
22

Литва ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Правительство Литвы ввело санкции против России после событий в Черном море с украинскими судами. Это первая страна, которая приняла такое решение, пишет РИА Новости.

Даля Грибаускайте, президент Литвы.
Даля Грибаускайте, президент Литвы.
president.lt

О санкциях объявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Она также заявила, что ее министры получают личные угрозы от России. При этом лидер страны не уточнила, какие именно санкции были введены и какого рода угрозы получили министры.

Среди европейских государств нет согласия по вопросу санкций. Франция и Германию, посчитали преждевременным вводить против России новые ограничения. В общем заявлении ЕС, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях не было.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Украины ввела режим военного положения и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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