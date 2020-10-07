«Ложись и помирай». Жители Алтайского края бьют тревогу и просят Томенко «починить» минздрав

«Скорая помощь»
В течение последней недели в крае наблюдается ежедневное увеличение числа заболевших COVID-19. Не удивительно, что в такой ситуации граждан волнует работа экстренных служб.
«Вызвали „скорую“ вчера в 19.00, у моего отца температура держится уже неделю 37−38, человеку 72 года, астматик ещё к тому же. Скорая до сих пор едет к нам. В поликлинику не дозвониться. Врача на дом вызвать невозможно. В скорую повторно дозвонился с пятого раза!!! После 30−40 гудков только ответили. И это скорая. Творится что-то ужасное в этом мире. Если заболел просто ложись и помирай.», — пишет один из комментаторов.
Ситуация распространенная. И краевой минздрав ранее уже давал комментарий по этой проблеме. Дело в том, что в Барнауле работают почти 70 бригад «скорой помощи», которые ездят по городу 24 часа в сутки.
Однако из-за сезонного роста заболеваемости вызовов стало значительно больше — более 1500, вместо привычных 800. В краевом минздраве проблему признают, но простых решений в сложившейся ситуации не видят.
Система здравоохранения
«Выздоравливайте! И займитесь уже ситуацией в краевом здравоохранении», — обращаются жители края к Виктору Томенко.
Откровенное недовольство медицинским обслуживанием связано с там, что граждане не понимают, как действовать в случае появления симптомов коронавируса. Комментарии под публикацией губернатора пестрят историями подписчиков о безуспешных попытках получить хоть какое-нибудь лечение.
«Врач терапевт при явных симптомах отказал в тесте, сдала платно — ковид положительный. Сидим уже 10 дней дома всей семьей, ждем пока мой анализ перепроверит Роспотребнадзор. Просто треш… Поликлиника № 12 вот уже больше 10 дней знает, что у нас в семье есть ковид-положительный больной, и ничего не предпринимает. Сегодня пришлось надеть маску и ехать ругаться в регистратуру».
«Виктор Петрович! Здравствуйте! Что происходит в крае? Что творится в клиниках? У меня на опыте только трое подтвержденных с ковид. Дети болеют, у одного из них сахарный диабет 1 типа. Сегодня обзванивают и частные, и гос. учреждения — везде футболят. Что делать? Ковидные сидят дома с температурой и плохим состоянием. «Скорая» с температурой не принимает. Мы брошены на самовыживаемость или??? Понимаю, вы сами болеете. А простым смертным что делать?
«В Заринске мест не хватает в госпитале!!! Тесты не хотят брать! А в газете «Новое время» составили список лекарственных препаратов для самостоятельного лечения ОРВИ и пневмонии! Как сами люди могут определить, что у них пневмония?».
«Надеюсь, после вашего выздоровления вы обратите внимание на минздрав, как они забивают на всех, и поймете, почему такая численность больных».
«У меня пневмония. Жду результат теста. Попасть на прием в диагностический — это тот еще квест, не каждый выдержит. Сидеть в очереди с температурой по 12 часов. Всем сложно — и пациентам, и врачам. Будем добрее и терпеливее друг к другу. Время такое сейчас сложное для всех».
Дистант
Также поводом для дискуссии в комментариях стал вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. Оказалось, не все родители с ужасом смотрят на такой формат обучения.
«Почему школы не закрывают? Дети хоть и в легкой форме болеют, они разносят это по семьям. В городе эпидемия», — задал вопрос один из родителей. И тут же получил ответ от официального аккаунта краевого правительства.
Согласно санитарным правилам, класс может быть закрыт на карантин, если количество заболевших учеников достигает 20%. Решение о закрытии класса принимает директор школы и краевой минздрав.
Однако есть вероятность, что в ближайшее время региональные власти ужесточат меры, в том числе касающиеся образования. Например, школьников обяжут носить маски и, возможно, сдвинут осенние школьные каникулы на две недели ранее установленного срока.
«Народ, вам не угодишь. Когда все было закрыто, все верещали о нарушении прав и свобод. Теперь получайте. Так нет же, снова не так! Сами-то сидите дома, носите маски. Каждый несет ответственность за себя, и не нужно ничего закрывать».
Напомним, 6 октября Роспотребнадзор направил письмо заболевшему коронавирусом Виктору Томенко с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19. Скорее всего, губернатор и временно замещающий его в настоящее время Виталий Снесарь согласятся с предложениями Роспотребнадзора.