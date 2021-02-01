«Лучшие люди нашего города». Кто вошел в обновленную коллегию администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возобновляет работу коллегии городской администрации. В ее состав вошли почти 40 человек. ОДно место остается вакантным до тех пор, пока не будет назначен глава администрации Октябрьского района. Altapress.ru удалось найти пофамильный список тех людей, которые теперь могут влиять на те или иные решение по развитию Барнаула.

Коллегию городской администрации возглавит сам Вячеслав Франк. В ее состав вошли бизнесмены, чиновники и общественники.

При изучении состава коллегии можно отметить, что наибольшую группу в ней составили чиновники. Франк включил в список всех своих замов, а также глав районов и руководителей ключевых комитетов.

Совсем мало в составе коллегии бизнесменов — всего 4, причем строительный бизнес, который горячо поддерживал кандидатуру именно Франка на пост мэра, здесь представляет лишь Андрей Комяков.

Всех банкиров будет представлять Эльвира Вебер, руководитель филиала банка «Открытие» и Алтайского банковского союза.

А за всех медиков в коллегии будет отдуваться Александр Данилов, главный врач детской горбольницы № 1.

С другой стороны, Франк включил в число своих советников и двух руководителей регионального ОНФ в АЛтайском крае, который в последнее время часто критикует мэрию Барнаула. Например, за качество уборки снега.

Заседания коллеги будут проводиться не реже одного раза в квартал и всем необходимо присутствовать на них лично.

При предыдущем мэре Сергее Дугине в 2018 году коллегия перестала работать, возобновить ее деятельность решили только в конце 2020 года.

Встреча с застройщиками в администрации Барнаула. barnaul.org

Кто имеет коллегиальный голос в Барнауле

Чиновники: Александр Артемов, Анатолий Воронков, Юрий Еремеев, Михаил Звягинцев, Лариса Зубова (Роспотребнадзор), Мария Кулагина, Ольга Магель (Счетная палата Барнаула), Александр Михалдыкин, Светлана Мосина, Александр Нарожный (советник главы города),, Максим Сабына, Сергей Татьянин, Надежда Тиньгаева, Андрей Федоров, Оксана Финк, Лариса Цыганкова (ФНС России).

Депутаты: Андрей Абрамов (СМГ), Николай Данилин (Барнаульское ДСУ 4). Сергей Писарев (Барнаульский зоопарк), Юрий Ряполов (гордума), Николай Савинский (молодежный парламент Барнаула).

Бизнесмены: Виктор Герман (АЗПИ), Андрей Комяков («Строительная инициатива»), Андрей Лавринец (Барнауслькая сетевая компания), Андрей Полюго (Барнаульский водоканал).

Банкиры: Эльвира Вебер (Алтайский банковский союз).

Медики: Александр Данилов (детская горбольница № 1).

Образование: Валентина Косинова (Академия гостеприимства), Владимир Лопаткин (АГПУ), Андрей Марков (АГТУ), Александр Овсиевский (гимназия № 40), Олег Фурманов (детская школа искусств).

Силовики: Александр Майдоров (МВД Барнаула).

Общественники: Сергей Войтюк (ОНФ), Юрий Пургин (ОНФ, «Алтапресс»). Александр Рождественский (фонд Владимира Шаманова), Борис Черниченко (общественная палата Барнаула).