Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для «России 1» ответил на вопрос журналистов об избиениях силовиками протестующих в Минске. А также заявил, что в случае падении республики Россия будет следующей.

По словам Лукашенко, омоновцев упрекать нельзя, «потому что они защитили свою страну от блицкрига».

Лукашенко зацитировал сотрудник ВГТРК Евгений Рожков — он принимал участие в интервью на передаче «60 минут», пишет polit.ru.

«По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, избивали в том числе журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига», — сказал Рожков.

Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что в случае падения республики Россия будет следующей. Он призвал «не расслабляться» из-за неких «политических событий», которые скоро могут произойти в России, пишут dni.ru.

Между тем в ходе протестов в Белоруссии пропали по меньшей мере 6 человек, сообщают представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Всемирная организация также сообщает о 450 задокументированных случаях пыток протестующих.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и жестоком обращении с задержанными в полицейских участках. Власти Беларуси должны немедленно положить конец всем нарушениям прав человека», — отметили в управлении.

Эксперты управления ООН утверждают, что получили сообщения о насилии силовиков в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Организация требует привлечения виновных в пытках к ответственности.