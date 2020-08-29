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Политика

Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом и рассказал про автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим хорошим другом, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
kremlin.ru

Общаясь с представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша», глава Беларуси отметил: «Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении Владимира Путина о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии — прим. ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем».

Также он заявил, что для Запада Белоруссия является «трамплином в Россию».

«Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — указал президент.

Высказываясь о возможной военной угрозе со стороны Запада, Александр Лукашенко добавил, что он был вынужден развернуть у границы половину армии.

«Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — добавил глава государства.

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