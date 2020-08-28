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Политика

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин сформировал по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко резерв силовиков, которые могут оказать помощь братской республике.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Об этом российский лидер заявил в интервью Сергею Брилеву на телеканале Россия 1. При этом Путин подчеркнул, что данные силы могут быть использованы только в том случае, если экстремистские элементы в Белоруссии перейдут определенные границы.

«Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было: либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, — если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По мнению российского президента, сейчас ситуация «в целом выравнивается».

«И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — добавил Путин.

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