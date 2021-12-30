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Политика

Лукашенко подарил Путину корзину с колбасой и хрустальные бокалы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Путин и Лукашенко в Сочи, 14 сентября 2020.
Путин и Лукашенко в Сочи, 14 сентября 2020.
kremlin.ru

Лукашенко 29 декабря посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург и встретился с Путиным.

«Всегда интересный пункт визитов Лукашенко — подарки. И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в сообщении канала, близкого к пресс-службе президента Белоруссии.

Президенты двух стран провели переговоры в Санкт-Петербурге, которые продлились около трех часов.

«Обменялись мнениями о дальнейшей реализации союзных программ. Путин отметил, что интеграционные соглашения и их претворение в жизнь создадут условия для развития экономик России и Белоруссии. Президент также выделил роль России в поддержке белорусской экономики на фоне внешнего санкционного давления. Упомянул он и сотрудничество в военной сфере: Путин анонсировал российско-белорусские учения на территории Белоруссии в феврале-марте следующего года», — отмечает Газета.ru.

После встречи президенты сыграли в хоккей в составе одной команды и победили со счетом 18:7. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.

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