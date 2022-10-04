Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в СВО, но без военных

Лукашенко заявил, что «мы участвуем там, мы этого не прячем, но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных».

«Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400−500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Между тем в августе Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерные заряды.

Ранее «Батька» признался, что ни разу не пробовал гамбургер.