Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерные заряды

Самолеты Су-24, стоящие на вооружении Белоруссии, переоборудовали под несение ядерных зарядов. Об этом сообщил журналистам президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь .

Белорусский лидер уточнил, что этот вопрос ранее обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — рассказал Александр Лукашенко.

В начале августа российский лидер Владимир Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей. По его словам, РФ остается приверженной соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Напомним, в июле Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. По его словам, эту тему он поднимал во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.