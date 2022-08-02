Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — приводят слова Владимира Путина на сайте Кремля.
Российский лидер добавил, что страна готова сотрудничать с другими государствами, соблюдающими условия ДНЯО, в области доступа к мирному атому <…> и делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.
Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны.
Также сообщалось, что американский режиссер Оливер Стоун не исключает ядерной провокации при худшем сценарии вмешательстве США в ситуацию на Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты могут совершить диверсию, чтобы обвинить Россию.