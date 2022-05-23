Российский миллиардер напомнил, чем опасна ядерная война

Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.
«Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.
Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству», пишет Газета.Ru.
«Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — обратил внимание Дерипаска.
Ранее Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России .