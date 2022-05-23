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Политика

Российский миллиардер напомнил, чем опасна ядерная война

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны, сообщает РИА «Новости».

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.

«Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.

Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству», пишет Газета.Ru.

«Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — обратил внимание Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России .

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