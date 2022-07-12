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Политика

Лукашенко сообщил о планах Запада напасть на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. Слова белорусского лидера приводятся на сайте главы республики.

Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

Лукашенко утверждает, что эту тему он поднимал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в качестве плацдармов для основного направления удара Запад рассматривает Украину и Белоруссию.

Напомним, в апреле Александр Лукашенко заявил, что жители соседних государств просят пропустить их, чтобы купить гречки и соли

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны.

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