Лукашенко сообщил о планах Запада напасть на Россию

Лукашенко утверждает, что эту тему он поднимал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, в качестве плацдармов для основного направления удара Запад рассматривает Украину и Белоруссию.
Напомним, в апреле Александр Лукашенко заявил, что жители соседних государств просят пропустить их, чтобы купить гречки и соли
Ранее сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны.