Лукашенко заявил, что вдоль границы стоят поляки, литовцы и латыши и просят гречку с солью

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в „заможном“ мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — сказал Лукашенко.