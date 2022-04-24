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Политика

Лукашенко заявил, что вдоль границы стоят поляки, литовцы и латыши и просят гречку с солью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, жители соседних государств просят пропустить их, чтобы купить гречки и соли, сообщает Sputnik Беларусь.

Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в „заможном“ мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — сказал Лукашенко.

По его словам, благородные белорусы границу открывают, особенно в канун религиозных праздников.

«Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко словами «ну полные дураки» оценил санкции с закрытием неба для самолетов России.

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