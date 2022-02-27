«Ну полные дураки»: Лукашенко оценил санкции с закрытием неба для самолетов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответные санкции России и Белоруссии будут очень чувствительными для стран Запада, сообщает « БЕЛТА ».

Лукашенко отметил, что санкции будут взвешенными, чтобы они не навредили его государству и России.

Он подчеркнул, что контрмеры в ответ на санкции Запада уже начали работать, а вскоре их будут наращивать.

«И по мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то что в ногу — в голову, мы будем эти механизмы наращивать. Не было бы счастья, да несчастье помогло: сейчас еще жестче санкции ввели против России. Поэтому наши санкции — России и Беларуси — это будет очень чувствительно. Безумцы: закрыли небо для России там — поляки, латыши, чехи, литовцы и так далее. Через Северный полюс полетят. Ну полные дураки! Зачем!?» — возмутился Лукашенко.

Он также уверен, что вводимые Западом санкции придется очень скоро откручивать назад.

«Так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить? А если выйдешь, то будешь весь вымазан. Ну, а дальше что? Кто в выигрыше будет?» — задал Лукашенко риторический вопрос.

Ранее Лукашенко спрогнозировал развитие спецоперации на Украине: «Через три дня — мясорубка».