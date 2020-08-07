Лукашенко рассказал о кремлевском «старшем брате» и что ему не нравится в Путине

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по <политическому> весу старший брат. <…> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — цитирует ТАСС президента Белоруссии.

Своеобразный Путин

Лукашенко также рассказал, что ему не нравится в российском лидере.

«Путин — человек… Он своеобразный человек. Он не похож на других. Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ему этой черты не хватает, отмечает РБК.

Завскладом

Также белорусский лидер высказался о сообщениях, что Путин предлагал ему стать спикером Госдумы в случае объединения двух стран.

«Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду», — заявил Лукашенко.

Личности

При этом Лукашенко отметил, что у него с Путиным «есть определенное напряжение (в отношениях), потому что мы оба сильные личности», но «чего только не было, мы хорошие друзья, несмотря на эти перипетии», цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Близнецы-братья

Отвечая на вопрос, чем Лукашенко и Путин похожи, президент Белоруссии сказал: «Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное…».

Характеризуя российского президента, Лукашенко также заявил, что Путин не будет держаться за власть и стремиться сохранить свой пост до 2036 года, пишет bfm.ru.

«Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», — отметил белорусский лидер.

Глава белорусского государства также заявил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента.