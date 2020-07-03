Лукашенко рассказал о зависти россиян к белорусам

Об этом Лукашенко рассказал, когда выступал с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

«Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — сказал президент республики.

Он также напомнил о выборах президента в стране, на которых белорусы определятся с будущим страны.

Лукашенко подчеркнул, что он «уже наелся этой президентской доли», но решил участвовать в выборах — не потому, что держится за кресло «посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны.

«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали», — сказал Лукашенко.

По его мнению, среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».

Ранее Лукашенко объяснил задержания политиков в Белоруссии, которые могли бы «помешать» ему на выборах.