Лукашенко сделал Путину предложение

России и Белоруссии предстоит подготовить программу по интеграции до 8 декабря 2019 года. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС .

Лукашенко напомнил, что Союзному договору, заключенному между странами, в декабре исполнится 20 лет. За это время между странами накопился ряд острых вопросов, которые пора снимать, подчеркнул он. Также пора подписать программу, определяющую стратегию дальнейших действий стран.

Президент Белоруссии напомнил, что тысячи предприятий двух стран связаны производственной кооперацией: «И в Белоруссии это осознанная политика». Также в стране есть около 2,5 тыс. организаций с российским капиталом, каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России.

«Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере», — отметил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой выразил намерение выработать приемлемые для обеих стран пути интеграции.